Operação da PM integrada com Anatel desmonta rádios piratas na Cantareira

A Polícia Militar de São Paulo fez na quinta-feira, 19, uma operação integrada com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para desarticular rádios piratas na área da Serra da Cantareira, na Região Metropolitana de São Paulo. Por estarem a menos de dez quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica (Guarulhos), esse tipo de transmissão pode representar risco direto aos diálogos entre pilotos e torres de comando.



Foram encontradas oito antenas piratas ativas, que acabaram desmontadas e recolhidas pela Anatel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.