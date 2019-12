CCR: ANTT reduz em 5,26% tarifa básica de pedágio da Nova Dutra

A CCR informa que a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) decidiu, no âmbito de processo administrativo, determinar a redução, em 5,26%, da tarifa básica de pedágio de todas as praças compreendidas em trecho operado pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra (NovaDutra).



"A NovaDutra adotará as medidas legais cabíveis visando a reversão

desta deliberação", afirma a empresa.