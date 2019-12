Bolsonaro sobre COP25: eu não aceitei ser aqui porque ia ser um carnaval

Questionado sobre a COP25, encerrada neste domingo, 15, em Madri, na Espanha, o presidente Jair Bolsonaro explicou por que não aceitou a realização do evento no Brasil. "Eu não aceitei, eu que decidi. Estariam fazendo um carnaval aqui no Brasil", disse na saída do Palácio do Alvorada. Bolsonaro criticou a cobrança internacional sobre a questão ambiental no Brasil. "Eu quero saber: alguma resolução para a Europa começar a ser reflorestada? Alguma decisão ou só ficam perturbando o Brasil? É um jogo comercial", declarou.



O presidente falou, ainda, sobre a ativista Greta Thunberg, a quem chamou de "pirralha" nesta semana. A sueca foi escolhida personalidade do ano por revista internacional. "A Greta é dez. O que a Greta falar é lei", ironizou e completou: "A imprensa gosta de dar espaço para quem critica o Brasil. Falou mal do Brasil dá uma repercussão enorme aqui", disse.