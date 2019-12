Veja os números do sorteio da Mega-Sena deste sábado; prêmio é de R$ 31 milhões

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (14/12), cinco loterias: os concursos 2216 da Mega-Sena; o 5147 da Quina; o 2024 da Dupla Sena; o 1419 da Timemania e o 238 do Dia da Sorte. Aberto para o público, o sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.