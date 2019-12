Padre é preso em flagrante acusado de estuprar menino de 14 anos

(foto: Pixabay) padre, identificado como Anderson Moraes Domingues, de 43 anos, foi preso em flagrante, acusado de estuprar um adolescente de 14 anos. De acordo com a polícia, a prisão foi feita por volta das 9h em um shopping center no Guarujá, a 86km de São Paulo. A defesa trabalha para reverter a prisão preventiva do acusado. Um, identificado como, de 43 anos, foi preso emacusado dede 14 anos. De acordo com a polícia, afoi feita por volta das 9h em um, aA defesa trabalha para reverter a prisão preventiva do acusado.









No local, o amigo do adolescente teria alertado à segurança do shopping sua desconfiança de que o padre teria “segundas intenções” com eles. O vigia afirmou que passou a observar o religioso e constatou que ele estava sendo carinhoso demais com o menino.





O segurança teria perdido o trio de vista e, por isso, acionou por rádio dois colegas que disseram ter visto o padre entrando com os garotos no banheiro. Ao entrar no local, o segurança disse em depoimento que flagrou o padre e o garoto dentro de uma cabine e que o menino fugiu em seguida.





O religioso foi imobilizado até a chegada da polícia. O padre foi indiciado por “estupro e favorecimento de prostituição”. O acusado é padre desde 2007 e é pároco na região do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. No dia do crime, ele estava de folga.





A Diocese de Campo Limpo disse em nota que foi informalmente notificada sobre a acusação contra o religioso e que desde então acompanha o caso. "Prosseguimos comprometidos em seguir as determinações da Igreja para tais casos, além de estar, através de seus membros, unida em oração pelos que sofrem", diz trecho de nota.

*A estagiária está sob supervisão