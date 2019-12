Cantor de funk MC Menor MR é levado a delegacia em Osasco, na Grande SP

O cantor de funk Hualter Silva Santos, de 22 anos, conhecido como MC Menor MR, foi levado a uma delegacia após uma operação da Polícia Militar (PM) contra o tráfico de drogas em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 11. Na ação, outro homem foi conduzido ao distrito policial e dois suspeitos foram presos.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a PM realizava patrulhamento pela região, por volta das 15h30, quando recebeu uma denúncia sobre venda de drogas na Avenida Transversal Sul, no bairro Conceição. No local, os policiais encontraram dois indiciados por tráfico, o funkeiro e outro homem.



Os quatro teriam fugido quando perceberam a chegada dos agentes. A polícia perseguiu o grupo e conseguiu apreender os quatro envolvidos.



Nas redes sociais, moradores de um conjunto habitacional publicaram um vídeo em que registram o momento em que os PMs realizam as detenções. MC Menor MR e os outros três homens foram levados algemados ao 2º Distrito Policial da cidade da Grande São Paulo (Jardim Novo Osasco). Os autores das imagens se mostram surpresos ao ver que o cantor foi levado pelos agentes.



Carlos Henrique Santos da Silva, de 21 anos, e Paulo Fellipe de Sousa, de 23, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com a SSP, os dois abandonaram um rádio comunicador e bolsas durante a fuga. Dentro delas, os policiais encontraram 1.030 papelotes de cocaína, 100 pinos da mesma droga, dois tijolos de maconha, 77 porções de crack e uma quantia não divulgada de dinheiro.



MC Menor MR e outro envolvido, de 31 anos, foram ouvidos na delegacia e liberados. Silva e Sousa permanecem presos. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico.



Nas redes sociais, o cantor publicou um vídeo em que define que a ocorrência como "mal-entendido". "Não passou de um mal-entendido, não tenho nada, não sou envolvido em nada, só fui para averiguação", afirmou MC Menor MR.



Sucesso



Nascido e criado em Osasco, MC Menor MR é atualmente um dos principais nomes do chamado funk consciente, vertente do estilo musical que valoriza letras com temas ligados aos desafios da vida na periferia.



O cantor tem mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, 1,8 milhão no YouTube e 840 mil no Facebook. Seus principais sucessos são Sonho de um Favelado, Coração Bandido, Aonde Nós Chegou, Dominar o Mundo e Capital das Notas. Esta última música supera a marca de 80 milhões de visualizações no YouTube e faz parte da trilha sonora da série da Netflix Sintonia - produzida em parceria com o youtuber e empresário musical Konrad Dantas, o Kondzilla, produtor dos principais artistas de funk do País.