Governo encaminha ao Congresso novo Projeto de Lei sobre porte de armas

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional mais um texto de projeto de lei que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, e sobre o Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e define crimes. A edição desta Quinta-feira (12) do Diário Oficial da União (DOU) traz mensagem do presidente ao Congresso informando sobre o envio do texto, mas não traz a íntegra do PL.



A Coluna do Estadão do jornal O Estado de S. Paulo havia antecipado que o governo deveria mandar ao Congresso novas regras para o porte de armas e que deveria ser mais restrito. Promessa de campanha de Bolsonaro, vários decretos sobre o tema já foram editados neste ano.