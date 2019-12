Justiça derruba decisão de Bolsonaro e determina volta de radar móvel

Magistrado deu prazo de 72 horas para que a PRF volte a usar a fiscalização móvel (foto: Fernando Oliveira/PRF)

de Brasíliaumado presidente Jaire decidiu que a) deve restabelecer ode todo o país.O Juiz Marcelo Monteiro, da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, entendeu seruma decisão tomada em agosto por Bolsonaro. Na ocasião, eledo uso destes. O magistrado deu prazo de 72 horas para que a PRF volte a usar a fiscalização móvel.No despacho, Monteiro afirma que a ausência depode elevar o número de. Ele fixou multa de R$ 50 mil por dia de descumprimento. "A não utilização dos equipamentos, a cada dia, é capaz de acarretar o aumento do número de acidentes e de mortes, conforme já mencionado linhas acima, tendo em vista o caráter técnico que precedeu a normatização, pelo Conselho Nacional de Trânsito, do uso de tais equipamentos nas atividades de fiscalização e segurança viárias", escreveu o magistrado.A Polícia Rodoviária Federal não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.