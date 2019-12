Caso Bernardo: objetos apontam que corpo é do menino; polícia aguarda DNA

Corpo de Bernado foi encontrado às margens BR-24 no povoado de Campos de São João, distrito de Palmeiras, na Bahia (foto: Reprodução/Facebook )

Uma cadeirinha e um cordão de âmbar reforçam que o corpo encontrado no povoado de Campos de São João, no município de Palmeiras, na Bahia, cidade a 1033 km de Brasília, na tarde de quinta-feira (5/12) pode ser de Bernardo, 1 ano e 11 meses. A criança estava desaparecida desde a última sexta-feira (29/11), quando o pai dele, o servidor público Paulo Roberto de Caldas Osório, 45 anos, o pegou na escola e desapareceu.

De acordo com a Polícia Civil de Palmeiras (BA), um morador do povoado encontrou o corpo por volta das 15h, de quinta-feira (5/12), e chamou a corporação. Ao chegar no local indicado, os investigadores encontraram o menino, com as mesmas características de Bernado, trajando uma calça azul listrada e uma blusa de manga longa.





Apesar da semelhança física, da cadeirinha e do colar, os investigadores da Polícia Civil da Bahia aguardam o exame de DNA para confirmar se o corpo é ou não de Bernardo. A polícia acredita que o resultado do laudo de DNA fique pronto em até 30 dias.





Ao ser preso, Paulo Roberto confessou ter matado o menino após dar um suco de uva com remédio controlado. Ele está preso. Na quinta-feira (5/12), a Justiça determinou que o homem passe por avaliação de sanidade mental. Também atendeu a um pedido da Polícia Civil para que ele seja mantido na carceragem pelo menos até a próxima quinta-feira (12/12).