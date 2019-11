Policiais entram em bar e libertam reféns de sequestro na Lapa, no Rio

Ruas na Lapa foram interditadas pela polícia para negociação desde a tarde desta sexta-feira (foto: Reprodução/Twitter)

Após cerca de oito horas, acabou às 22h40 desta sexta-feira, 29, ode pessoas que eram mantidasem umna, na Região Central do) entraram no estabelecimento comercial e conseguiram imobilizar o homem usando uma. As duas últimasforam. Antes, o sequestrador havia liberado outras cinco pessoas.O sequestro começou às 14h45, quando o homem,com um, rendeu as sete vítimas dentro de um bar na Rua do Resende. A polícia não descarta que ele também estivesse com uma arma de fogo, mas até as 22h50 isso não havia sido esclarecido. Agentes do 5º Batalhão da Polícia Militar (Praça da Harmonia) e do Bope foram ao local para negociar a liberação dos reféns.O agressor seria umque teriacom ae estaria, mas a polícia ainda não confirmou essa versão. "Tanto o nome dele quanto as circunstâncias que o levaram a fazer isso serão verificadas posteriormente", afirmou o coronel Fliess, que acompanhou a negociação. Váriasno Centro foramem decorrência da operação montada em função do sequestro.) confirmou no fim da tarde que três das sete pessoas feitas reféns sãoda empresa, cuja sede fica próxima ao bar. Em nota, a EBC informou que "na tarde desta sexta-feira, 29, um homem invadiu um estabelecimento comercial localizado na Lapa, no Rio de Janeiro, onde manteve reféns. Três deles são empregados da EBC".