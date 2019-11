Homem faz cinco reféns em bar da Lapa

(foto: Reprodução/Twitter) Lapa, Região Central do Rio de Janeiro. O sequestrador é ambulante e foi morador do prédio vizinho ao estabelecimento. Dentre as vítimas, está a dona do bar. A Polícia Militar foi acionada e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) segue no local negociando com o homem.



Cerca de duas semanas atrás, o ambulante teria discutido com a dona do bar que coloca mesas na calçada. Na ocasião, um cliente teria presenciado a briga e feito disparos na direção do sequestrador, que conseguiu fugir. Ambulantes que trabalham com ele, estão no local e informaram que ele acreditava que a dona do bar teria mandado matá-lo.





De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua do Rezende segue totalmente interditada.

*A estagiária está sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz