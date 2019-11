Secretaria de Fazenda abre crédito suplementar de R$ 7 mi para operações de GLO

A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia abriu crédito suplementar em favor do Ministério da Defesa no valor de R$ 7 milhões. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União e, segundo os anexos publicados junto com o ato, o crédito suplementar será para atender programação de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Para reforçar o orçamento do programa, o Ministério precisa cancelar outro de mesmo valor. Nesse caso, de acordo com a publicação, foi cancelada dotação também de R$ 7 milhões para a Implantação do Sistema Amazônia (SARS).