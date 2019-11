Receita pega 1,3 tonelada de cocaína em carga de açúcar que ia para o Marrocos

A Receita apreendeu nesta terça-feira, 26, no interior de um terminal de contêineres situado no Porto de Santos, 1.347 kg de cocaína escondidos em uma carga de açúcar destinada ao porto de Tânger-Med, no Marrocos.



Os números desse porto marroquino deixam clara a sua vocação para hub port - em 2018, 91% dos contêineres lá movimentados foram reembarcados para outros portos. Apenas 9% tinham como destino ou origem o próprio país.



A seleção da carga para conferência foi baseada em critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por scanner e utilização de cães de faro.



A carga era composta de cinco contêineres carregados com sacos de açúcar.



Dois destes contêineres foram "contaminados".



No primeiro deles, foram localizados sessenta sacos contendo tabletes de cocaína misturados ao açúcar. No segundo, mais sessenta. No total foram separados 120 sacos e localizados 1.347 quilos do entorpecente.



A droga interceptada pela Receita foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização, e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Alfândega.