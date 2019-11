Queda de peça de guindaste em Osasco deixa uma pessoa morta

Um homem de 64 anos morreu após ser atingido por uma peça de um guindaste, que caiu em cima de um grupo de pessoas na Avenida Antônio Carlos Costa, no bairro Cipava, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira, 26.



Dois homens, de 42 e 48 anos, também ficaram feridos. Um deles foi levado para o pronto-socorro Geral de Osasco.



Segundo o Corpo de Bombeiros, onze viaturas foram encaminhadas para o local.



As causas do acidente serão investigadas.