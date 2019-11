Óleo encontrado em praia do Rio é idêntico ao recolhido no Nordeste, diz Marinha

A Marinha do Brasil confirmou na manhã desta terça-feira, 26, que os fragmentos de óleo encontrados na praia de Santa Clara, em São Francisco do Itabapoana, norte do Estado do Rio, são idênticos aos detectados no vazamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste. O mesmo óleo já havia sido detectado em São João da Barra, também no norte fluminense.



Mais óleo já foi recolhido também na praia de Guriri, em São Francisco do Itabapoana; na praia do Barreto, em Macaé; e no Canal das Flechas, em Quissamã. Essas amostras, no entanto, ainda não foram analisadas. Até agora o Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) analisou somente o matéria da praia de Santa Clara.



Desde o início da primeira ocorrência de vazamento de óleo, foram atingidas 772 localidades. Ainda não há conclusões sobre o navio responsável pelo vazamento nem quanto óleo ainda pode estar no mar.