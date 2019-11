Receita pega mais mil quilos de cocaína em carga de sucata no Porto de Santos

Em uma ação nesta sexta-feira, 22, no interior de um terminal de contêineres no Porto de Santos, equipes da Alfândega da Receita localizaram 1.162 kg de cocaína escondidos em uma carga de exportação destinada à Europa.



A carga regular era composta por sucata metálica e tinha como destino final o porto de Roterdã, na Holanda, com baldeação em Antuérpia, na Bélgica.



A carga foi selecionada para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por scanner.



O cão de faro da Receita sinalizou positivamente para a presença de drogas e, aberto o contêiner, foram encontradas, em meio à sucata, 34 bolsas esportivas envoltas em papel aluminizado, contendo diversos tabletes de cocaína.



Com esta localização, a Alfândega da Receita em Santos atingiu a marca histórica de 23.942 kg quilos de cocaína, superando a quantidade localizada no ano de 2018 (23.118,76kg), que era recorde até então.



A droga interceptada pela Receita foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Alfândega.