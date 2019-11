Corpo de mulher é encontrado no Rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo

O corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Pinheiros, próximo à Estação Pinheiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, dia 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima - ainda não identificada - foi resgatada por volta das 6h40 já sem vida por uma equipe que contou com cinco viaturas da corporação.



O local foi isolado para a realização da perícia, que investigará as circunstâncias da morte. Esta foi a segunda mulher encontrada sem vida em rios da capital paulista nesta semana. Na terça-feira, 18 de novembro, um corpo foi localizado às margens do Tietê, na região da Barra Funda, zona oeste da cidade.