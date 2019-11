Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai para R$ 31 milhões

Loterias desta quarta-feira, 20 de novembro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira, as seis dezenas do concurso 2209 da Mega-Sena. O sorteio ocorreu no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





As dezenas da Mega-Sena sorteadas foram: 22-25-28-32-33-47. Não houve acertador. O prêmio previsto foi para R$ 31 milhões.





Outras loterias também tiveram os números sorteados: o concurso 5126 da Quina e a extração 5442-9 da Loteria Federal.

A Quina teve as seguintes dezenas sorteadas: 16-23-42-47-75. Não houve acertador. O prêmio previsto foi para R$ 3,8 milhões.





A extração 5442-9 da Loteria Federal apresentou o seguinte resultado:





1º prêmio - 37.779





2º prêmio - 80.993





3º prêmio - 24.713





4º prêmio - 34.130





5º prêmio - 07.925





O concurso 1893 da Lotofácil que estava previsto para ser sorteado nesta quarta-feira (20/11) sofreu atraso por problemas técnicos. O Correio acompanhou o sorteio até as 21h17, porém os números da referida loteria não haviam sido apontados até este momento.