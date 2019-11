'Você não vai acabar com desmatamentos nem queimadas. É cultural', diz Bolsonaro

(foto: CBMMG/Divulgação)

O presidente Jairdisse nesta quarta-feira, 20, quenão devem acabar, pois são. "Você não vai acabar com o desmatamento nem com as queimadas. É cultural", disse.Bolsonaro se esquivou novamente de perguntas sobre o aumento de 29,5% do desmatamento na, maior taxa desde 2008. Ele também voltou a citar a gestão de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente como exemplo de insucesso. "No período dela, tivemos a maior quantidade dena", disse.confirmou que o governo pretende editar uma Medida Provisória (MP) para regularização fundiária nos Estados da Amazônia Legal. "Nós queremos é titularizar as. Uma vez havendo o ilícito, você sabe quem é oda terra. Hoje em dia você não sabe", disse.Bolsonaro afirmou que está previsto para esta MP acomo ferramenta para a entrega dos títulos de terra. A proposta é umado secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura (MAPA), Nabhan Garcia, mas sofre resistência deligada à ministra Tereza Cristina (DEM). O temor é que a autodeclaração abra margem parade terras e insegurança jurídica.