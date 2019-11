Manchas de óleo fecham 17 praias para banho

Mesmo com a redução no surgimento de manchas, 17 praias do Nordeste estavam interditadas para banho, ontem, por causa da presença de óleo. Outras 49 praias eram consideradas impróprias, mas por outras formas de poluição. Além dos nove Estados da região, o Espírito Santo teve praias atingidas pelo óleo, mas ainda sem interdições. De olho na chegada dos turistas para festas de fim de ano e carnaval, os governos mantêm equipes de prontidão para limpar as praias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.