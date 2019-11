Maquinista do metrô salva usuário que caiu sobre os trilhos em São Paulo; veja vídeo

Um homem escapou por pouco da morte nos trilhos do metrô de São Paulo.



O incidente aconteceu na linha 1 - Azul, no domingo (17), por volta de 6h45 da manhã, quando o homem, de 37 anos, cuja identidade não foi divulgada, caiu sobre a linha do trem.



Nâo fosse a habilidade do maquinista, que freou a tempo de parar a mínima distância do corpo, e a composição teria atropelado o homem.



Um usuário do metrô gravou imagens, que começam 50 segundos antes de o trem chegar à estação. Quando o metrô se aproxima, é possível ouvir o usuário e uma outra mulher entrarem em desespero: "Ai, meu Deus!", ambos exclamam". E gritam para o maquinista: "Para! Para!". Já com a composição imobilizada, a mulher desabafa: "Nossa Senhora!"



Segundo a administração do metrô paulistano, o homem teve apenas um ferimento na cabeça e foi encaminhado a um hospital.

(foto: Reprodução/Youtube/Regional Press Oficial)