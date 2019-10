'Somos uma doença que infecta nosso planeta', diz ator Jason Momoa

Além dos papéis marcantes em Game of Thrones (GoT) e Aquaman, Jason Momoa tem se destacado como ativista das causas ambientais. Em discurso recente nas Nações Unidas, o ator chamou atenção para o aquecimento global.



"Os oceanos estão em estado de emergência. O ecossistema marinho inteiro está desaparecendo com o aquecimento dos oceanos. E como o lixo do mundo acaba em nossas águas, nós encaramos uma devastadora crise de poluição de plástico. Nós somos uma doença que infecta nosso planeta. Da atmosfera até a zona abissal, nós estamos poluídos", declarou.



Em abril deste ano, Momoa decidiu raspar a barba para promover o uso de alumínios recicláveis como alternativa ao plástico.



Em um discurso emocionado em frente a integrantes da ONU, o ator criticou a visão daqueles que tentam negar a existência dos problemas climáticos. "Nós sofremos uma amnésia coletiva de uma verdade que já foi entendida uma vez, a verdade de que causar dano irreversível à Terra é trazer o mesmo para nós. Como uma espécie humana, nós precisamos da Terra para sobreviver. Mas não cometam o erro de achar que a Terra não precisa de nós", disse.



Jason Momoa pede a união de todos os países para conter a crise climática e deixou um recado: "precisamos corrigir os erros que fizemos contra nossos filhos e netos porque estamos dando a eles um mundo que sofre por causa de nossa mordomia irresponsável".