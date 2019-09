Polícia Civil cumpre mandados de busca em endereços de Flordelis

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizam na manhã desta terça-feira, 17, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flordelis (PSD-RJ).



A ação é um desdobramento da investigação que apura a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar, assassinado há três meses. Segundo informações da Polícia Civil, os agentes foram a quatro endereços da parlamentar: um apartamento funcional em Brasília, a casa dela em Niterói, o gabinete da deputada no Rio e um imóvel da família em Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense. Entre os itens procurados pelos policiais estão celulares, computadores e documentos.



Filhos



Dois dos filhos da deputada Flordelis foram denunciados em agosto pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) pelo assassinato de Anderson do Carmo de Souza. O crime ocorreu em 16 de junho na casa da família, em Niterói, na região metropolitana do Rio.