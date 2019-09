Incêndio em ônibus interdita dois sentidos da Linha Amarela, no Rio

Um incêndio em um ônibus interditou os dois sentidos da Linha Amarela no início da manhã desta terça-feira, 17. O incidente provocou um nó no trânsito do Rio de Janeiro, com reflexos nas zonas norte, oeste e sul da capital.



O ônibus pegou fogo na altura de Del Castilho, na zona norte. O motivo não foi informado. Agentes da concessionária que administra a Linha Amarela, bombeiros, funcionários da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) e policiais militares foram ao local, assim como equipes da Defesa Civil.



Ainda não há informações sobre eventuais feridos. Segundo o Centro de Operações Rio, por volta das 7h30 a capital fluminense registrava congestionamento de 67 km - mais que o dobro da média para o dia e horário.