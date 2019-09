Justiça decreta prisão preventiva de seguranças que chicotearam jovem

(foto: Reprodução/Google Street View)

decretou a prisão preventiva dos seguranças, acusados de chicotearem um menor negro de 17 anos nas dependências do, na. Os dois estavamem. Agora, ficam custodiados por tempo indeterminado.A informação sobre a preventiva dos seguranças foi divulgada pelanesta segunda-feira, 16, e confirmada pelo jornalAinda nesta segunda, odenunciou os seguranças pelos crimes de tortura, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez por causa da divulgação de imagens por celular da vítima sendo açoitada completamente despida.já haviam sido indiciados pelapelo crime de tortura.O jovem prestou depoimento, em 2 de setembro, aoapós o vídeo das agressões cair na internet e virar alvo de inquérito policial.O rapaz afirmou que, em agosto, pegou uma barra de chocolate das gôndolas e tentou sair do Supermercado Ricoy sem pagar. Ao tentar sair, foi abordado por Valdir Bispo dos Santos que, com o apoio de, o levou até uma sala nos fundos da loja.O jovem acrescentou. "Ali a vítima foi despida, amordaçada, amarrada e passou a ser torturada com um chicote de fios elétricos trançados. Ali, permaneceu por cerca de quarenta minutos, sendo agredido o tempo todo".