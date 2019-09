Incêndio atinge imóvel na Tijuca

(foto: Reprodução/Twitter)

Um incêndio atinge um apartamento na Rua Carlos de Laet, na Tijuca.



%u27A1 O Corpo de Bombeiros foi acionado agora há pouco.



%u27A1 Ainda não há informações de feridos. pic.twitter.com/79v2d3iIUp — Informações RJ (@Informacoes_RJ) September 16, 2019

Incêndio perto do Tijuca Tênis Clube

Rua Carlos de Laet pic.twitter.com/Nsi5t7EVbU — Ta difícil RJ (@NobrezaDe) September 16, 2019

Umatinge umna tarde desta. Até asnão havia informações sobre. O episódio ocorre menos de quatro dias após o incêndio noque deixou 12 mortos. A unidade de saúde fica no, bairro vizinho da, apenas 1.700 metros do local do incêndio desta segunda-feira.Pelas redes sociais, vizinhos divulgaram imagens do fogo desta segunda e, às 17h25, informaram que o incêndio estaria controlado, mas não mencionaram vítimas. Oconfirmou a ocorrência, mas até asnão havia informado se oestava