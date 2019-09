Homem espanca mulher e moradores jogam carro dele em vala

prestou socorro neste domingo a uma mulher, em Vicente Pires, no, que teria sido agredida pelo marido.De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15h, a vítima, que estava com uma, pediu ajuda a um motorista que passava próximo ao local da agressão, em um GM Classic. Ela contou que o companheiro a estava perseguindo.Ela disse também que entrou no carro do homem que ofereceu ajuda. Porém, o marido teria visto e passou a perseguir os dois em um VW Gol.

Também segundo a vítima, em uma chácara, onde há diversas valas para obras de pavimentação, o agressor bateu no Classic.



Em seguida, conforme relato da vítima, ele a obrigou a descer do carro e passou a espancá-la. Depois do ataque, o agressor fugiu e, até a última atualização desta matéria, não havia sido encontrado.



Revoltados, moradores empurraram o carro do agressor em uma vala.



A mulher foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga para atendimento.



Depois de receber alta médica, ela registrou boletim de ocorrência, solicitou medida protetiva de urgência e foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exame de corpo delito.



O caso é investigado como lesão corporal, dano, injúria, e está enquadrado na Lei Maria da Penha. A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) apura a denúncia.