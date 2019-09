18 dos 77 pacientes retirados do Hospital Badim recebem alta

11 mortes foram registradas no incêndio do hospital Badim (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Receberam alta na tarde deste sábado (14) 18 dos 77 pacientes que foram retirados do Hospital Badim - que pegou fogo na noite de quinta-feira (12), provocando a morte de 11 idosos - e que foram transferidos para outros hospitais do Rio. A informação é do diretor médico do Badim, que divulgou nota na tarde deste sábado (14).



"Temos um total de 59 pacientes internados e 18 altas registradas desde o último comunicado. O número de familiares e colaboradores internados segue no mesmo patamar (20)", diz o texto. "Ressaltamos que nem todos os pacientes internados são vítimas de inalação de fumaça. A maior parte segue internada mantendo o tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim. O corpo clínico do nosso hospital continua acompanhando a evolução desses pacientes."



Ainda segundo a nota, o hospital está colaborando com as investigações. "Todos os documentos e informações solicitados até o momento foram prontamente disponibilizados."