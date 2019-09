Vítimas do incêndio do Hospital Badim morreram por asfixia e desligamento dos aparelhos

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil )

Veja a lista de mortos:

Luzia dos Santos Melo, de 88 anos

Irene Freitas, de 83

Maria Alice Teixeira da Costa, de 75

Virgílio Claudino da Silva, de 66

Ana Almeida do Nascimento, de 95

Berta Gonçalves Berreiro Sousa, de 93

Marlene Menezes Fraga, de 85

Alayde Henrique Barbieri, de 96

Darcy da Rocha Dias, de 88

José Costa de Andrade, de 76

Segundo, diretora dodelevadas para aapós o incêndio doforam mortas por asfixia e complicações após o desligamento dede“A maioria foi por, alguns casos não, mas coisas correlacionados do acidente(..)São descompensações das doenças que as pessoas, relacionadas aos aparelhos que as mantinham vivas e deixaram de funcionar no incêndio” declarou a médica.está apurando se umcausou o. A(companhia de energia elétrica) nega o fato, mas a informação foi repassada por familiares dos pacientes. Em nota, a empresa pontuou que não houve registro de interrupção dadocomeçou a agir nesta sexta-feira. “Analisando as imagens, vamos poder confirmar se houve realmente o pico de luz ou não”, declarou um dos analistas.