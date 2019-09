Corpo de jovem mãe que desapareceu há três dias é encontrado

Mãe de uma menina de 1 ano e 9 meses, Aline saiu de casa para ir a uma farmácia (foto: Arquivo Pessoal)

de 19 anos, que estava desaparecida desde domingo, 8, em Alumínio, interior de São Paulo, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 11, em área de mata. O corpo estavae coberto por pedaços de madeira. A Polícia Civil acredita que a jovem foi assassinada e pode ter sido vítima deNo início da noite, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba, também no interior. O laudoMãe de uma menina de 1 ano e 9 meses, Aline saiu de casa, no bairro Santa Luzia, para ir a uma farmácia comprar fraldas para a criança, e não retornou. As buscas foram iniciadas naquela noite.Imagens de câmeras de monitoramento mostraram que ela esteve no estabelecimento, na Vila Pedágio, e saiu sem comprar nada, pois o cartão estava bloqueado. Aline aparece caminhando pela rua,Moradores organizaram mutirões para ajudar a polícia a rastrear a região, no bairro Pedágio, à margem da. O corpo foi localizado numa área de matas, com o auxílio de cães farejadores.. A mãe dela passou mal e está internada. A filha ficou sob os cuidados de uma vizinha, já que o pai viajou a Sorocaba para acompanhar a liberação do corpo.Policiais civis foram a uma casa próxima da mata, onde moraria um possível suspeito, mas não encontraram ninguém no imóvel. O possível assassinato é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba, com o apoio da Polícia Civil de Alumínio.