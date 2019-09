Brasília completa 100 dias sem chuva

Nesta quarta-feira, 11, Brasília completou o centésimo dia sem que caia um pingo de chuva sobre a capital federal. A umidade relativa do ar tem ficado na casa dos 12% a 15%, o nível mais baixo do ano. Para completar a sensação de calor, a temperatura tem variado entre 32º e 34º graus Celsius durante o dia, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Para o próximo dia 14, a previsão do Inmet é de que a umidade mínima chegue a 10%, clima parecido com o de deserto, dado que a média recomendada é de 60%.



Nesta semana, após sucessivas queda na umidade do ar, a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil declarou estado de emergência no Distrito Federal. A Secretaria de Educação do Distrito Federal emitiu um comunicado para todas as escolas, com orientações sobre como lidar com a seca e garantir o bem estar dos alunos.



As recomendações são evitar a prática de atividades ao ar livre no período das 10h às 17h, aumentar a ingestão de líquidos, evitar banhos prolongados com água quente e muito sabonete, evitar o uso excessivo de ar-condicionado e usar protetor solar, segundo o governo do DF.