Unicamp prorroga inscrições para o vestibular 2020 até segunda-feira

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) vai prorrogar as inscrições para o Vestibular Unicamp 2020 até a próxima segunda-feira, 9. As inscrições terminariam nesta sexta-feira, 6, mas agora os estudantes interessados poderão se inscrever até as 18 horas de segunda, exclusivamente pela internet.



A taxa no valor de R$ 170 também deverá ser paga até segunda, para confirmar a inscrição.



O Vestibular Unicamp 2020 oferece 2.570 vagas, distribuídas em 69 cursos.



A partir deste ano, os cursos escolhidos devem ser da mesma área de conhecimento:



Humanas/Artes

Biológicas/Saúde

Exatas/Tecnológicas

Essa escolha irá definir a prova da segunda fase que os candidatos irão fazer, caso aprovados na primeira etapa.



A partir deste ano, as provas da segunda fase deixam de ser iguais para todos os candidatos, passando a estar relacionadas com a área de conhecimento dos cursos escolhidos. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. Com a alteração, a segunda fase do Vestibular Unicamp será reduzida de três para dois dias.



A primeira fase será realizada no dia 17 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020.



Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro e outubro).



Para os demais cursos que exigem esse exame (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas de Habilidades Específicas ocorrerão entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020.



Primeira fase



É composta de uma única prova, com 90 questões de múltipla escolha de Conhecimentos Gerais.



Segunda Fase



Reúne provas dissertativas. No primeiro dia, há as provas comuns a todos os candidatos: Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato execute apenas uma), Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões e duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa.



Já no segundo dia, além das provas comuns a todos os candidatos (Matemática com seis questões, interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões e interdisciplinar de Ciências da Natureza com duas questões), há provas específicas, conforme a opção de curso:



Candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: seis questões de Biologia e seis questões de Química.



Candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: seis questões de Física e seis questões de Química.



Candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.



Mudanças



A Comvest anunciou duas novas cidades no Estado de São Paulo que receberão a aplicação das provas do vestibular: Lorena e Santa Bárbara D´ Oeste. A Unicamp passa a aplicar as provas de seu Vestibular em 30 cidades.



Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do Vestibular Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.



Atendimento preferencial



Os candidatos com alguma deficiência poderão ser atendidos com provas adaptadas ou outras necessidades, em qualquer cidade de aplicação do vestibular, de acordo com as regras do Edital.



Inclusão



Estão mantidas as cotas étnico-raciais no Vestibular Unicamp. Serão reservadas 15%, no mínimo, de vagas em cada curso e turno para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além do vestibular, haverá cotas também no ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é de 10%, cujo edital será divulgado posteriormente pela Unicamp.



Manual do Ingresso 2020 e aplicativo do Vestibular

A Comvest disponibiliza um aplicativo gratuito para celulares, a partir do qual os estudantes podem receber alerta sobre as datas importantes do vestibular, além de ter acesso rápido às informações mais relevantes. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente.



Calendário Vestibular Unicamp 2020

Inscrições e pagamento da taxa: 1/8 a 9/9/2019

Provas de Habilidades Específicas de Música

Etapa I - 9 a 16/9/2019



Etapa II - 13 a 14/10/2019



1ª fase: 17/11/2019

2ª fase: 12 e 13/1/2020

Provas de Habilidades Específicas: 20 a 24/1/2020

Divulgação da 1ª chamada (para matrícula não presencial): 10/2/2020

Matrícula não presencial: 11/2/2020