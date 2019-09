Homem é baleado na cabeça na frente do filho em assalto na zona sul de SP

Um homem foi baleado na cabeça na frente de seu filho durante uma tentativa de assalto na Vila Monumento, na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 4. A criança, de 2 anos, estava no banco de trás do carro e não se feriu. Um suspeito foi preso.



Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a vítima teria resistido à ação dos criminosos na Rua Guinle. Dois homens teriam anunciado o crime por volta das 17h30, mas o motorista tentou acelerar o veículo para fugir. Um dos assaltantes atirou e atingiu a cabeça do condutor do automóvel.



A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital Ipiranga. Na sequência, foi transferido para o Hospital das Clínicas, na zona oeste, onde foi submetido a uma cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde.



A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou que a ocorrência ainda estava em fase apuração na manhã desta quinta-feira, 5. O caso foi registrado no 95º Distrito Policial (Cohab Heliópolis).