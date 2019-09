Operação prende 31 pessoas em flagrante por posse de material sexual infantil

(foto: Divulgação/Policia Federal)

, deflagrada nesta quarta-feira,em31"As pessoas são surpreendidas na posse de material, disseminando informações de alguma maneira", disse o, durante coletiva na sede doA operação foi realizada conjuntamente em 11 estados e também em mais seis países -Dentre as prisões em flagrante, 30 ocorreram eme uma no, nos"As Américas vêm trabalhando contra o a. A Luz na Infância vem sendo bem-sucedida e a metodologia vem sendo replicada", destacou o coordenador do, Alesandro Barreto.No, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão por produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual."Não tem nada melhor do que tirar uma criança de uma situação de abuso e evitar outras vítimas desse mesmo abusador, por isso, a Polícia Federal, tem atuado contra os consumistas do material contra os condutores", falou a representante daForam mobilizados para a operaçãoque atuam nas buscas decretadas contra, cumprindo mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.