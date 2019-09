Câmara vota PL da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais

O plenário da Câmara dos Deputados iniciou a votação do projeto de lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).



O texto foi articulado entre as frentes ambientalista e da agropecuária como uma resposta do Legislativo à intensificação das queimadas na região amazônica. O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) apresenta neste momento o seu parecer ao plenário.



A ideia do projeto é que remunere a chamada floresta em pé, o que estimula a preservação de áreas de florestas e vegetações nativas, já que elas podem valer mais conservadas. A proposta é vista como uma alternativa para o combate ao desmatamento.