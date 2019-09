Protesto fecha Avenida Brasil após homem ser morto em ação da PM no Rio

A Avenida Brasil, uma das mais importantes vias de acesso ao Rio, ficou interditada por mais de uma hora nos dois sentidos na altura da Vila Kennedy, na zona oeste. De acordo com o Centro de Operações Rio, por volta das 13h30, o trânsito foi liberado nos dois sentidos.



Um grupo colocou fogo em um ônibus atravessado na via. Eles protestavam contra a morte de um morador depois da entrada de homens no 14º Batalhão da Polícia Militar na comunidade.



"Acabaram de matar um trabalhador aqui em cima da minha laje", contou um morador, em vídeo que circula nas redes sociais. "O cara estava botando a laje, vou mostrar pra vocês. Desculpem, as imagens são fortes. Mas olha só, o cara estava fazendo a minha laje aqui, estava trabalhando. O policial atirou, não tinha ninguém aqui, só policial dando tiro. É impressionante como a gente está sofrendo aqui na Vila Kennedy.



A PM informou que foi recebida a tiros por traficantes.



Mais cedo, moradores da Cidade de Deus, também na zona oeste, tinham interditado a Linha Amarela depois que um blindado da PM entrou na comunidade derrubando vários barracos.