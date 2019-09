Primeiro dia de setembro registrou quase mil focos de incêndio na Amazônia

(foto: Carl de Souza/AFP)

O primeiro dia de setembro registrou 980 focos de queimadas na Amazônia, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O órgão divulgou o número por meio do programa Queimadas, que atualiza um boletim diariamente. No o mesmo dia do ano passado, o programa contou 880 focos de incêndio.

Agosto acompanhou o aumento do número de queimadas em relação aos registros históricos. O mês passado terminou com um total de 30.901 focos registrados, contra 10.421 em 2018. Ou seja, um total quase três vezes maior. Foi o maior índice para o mês em nove anos.

Agora, a tendência é de que as quase mil queimadas já catalogadas em setembro sejam apenas o começo. Desde que o Inpe começou a monitorar as queimadas na Amazônia, em julho de 1998, setembro quase sempre registrou um índice maior que o de agosto. Os dois meses normalmente são o auge do período de queimadas na Região Amazônica. A média para agosto, já superada nesse ano, é de 25.853 focos, contra 33.426 para setembro.

Mesmo com o crescimento do número de queimadas em relação aos últimos anos, o máximo de focos para agosto ficou longe de ser superado. O recorde para o mês foi registrado em 2005, quando 63.764 incêndios foram contados pelo sistema. Já o número máximo para setembro foi registrado em 2007, que teve 73.141 focos no mês.

*Estagiário sob a supervisão da editora-assistente Vera Schmitz