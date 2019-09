Gol cancela voos para a Flórida devido ao furacão Dorian

Imagem de satélite mostra o Furacão Dorian se aproximando das Bahamas, na última sexta-feira (foto: AFP)

A Gol informou que os passageiros prejudicados devem "solicitar o cancelamento com reembolso integral ou remarcação sem custos, desde que mantenha a mesma origem e destino para voar até dois dias antes ou até sete dias depois da data original".

A expectativa é que o Dorian alcance o estado da Flórida entre a noite desta segunda-feira e a manhã de terça-feira. Ainda não se sabe com que força ele chegará à aos Estados Unidos. As regiões onde ele deve passar estão sendo evacuadas.

No fim de semana, a tempestade tocou o solo nas Bahamas, se tornando um dos mais violentos a atingir o continente em toda a história. Os ventos atingiram velocidades entre 250km/h e 300km/h. Nas Bahamas, as autoridades afirmam que 13 mil residências foram danificadas. Como a água não baixou em muitos locais e as tempestades continuam fortes, não é possível saber a real dimensão dos estragos.

Confira a nota da Gol sobre os cancelamentos

"A GOL informa que cancelou 12 voos com origem ou destino às cidades de Miami e Orlando, programados para os dias 1º e 2 de setembro, devido à passagem do furacão Dorian na região.

Os Clientes impactados por estes cancelamentos poderão remarcar suas viagens, sem a cobrança de taxas e de acordo com a disponibilidade. Ou ainda, solicitar reembolso ou crédito integral de suas passagens, pelos canais de atendimento: site (www.voegol.com.br), aplicativo ou pelo telefone da Central de Atendimento 0300 115 2121 e 0800 704 0465."