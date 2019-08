Polícia prende pizzaiolo que passou notas falsas de R$ 50 compradas no Paraguai

Policiais civis do município de Assis, no interior de São Paulo, prenderam em flagrante um pizzaiolo que passou notas falsas de R$ 50 em três cidades da região. O investigado foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Marília e autuado em flagrante.



Os policiais foram chamados a um estabelecimento comercial para averiguar a denúncia de que um homem teria fornecido notas falsas. O suspeito é pizzaiolo desempregado. Ele confirmou que havia comprado R$ 1 mil em notas falsas no Paraguai pelo valor de R$ 200, e as repassou em Assis, Cândido Mota e Tarumã.