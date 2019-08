Homem nu e armado com faca invade casa e acaba morto

A suspeita é que ele estava sob efeito de algum tipo de substância entorpecente (foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press) homem de 33 anos foi baleado por policiais militares e morreu após invadir a residência de uma mulher na noite de terça-feira (27), em Ceilândia. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava despido e carregava uma faca e um pedaço de espelho. A suspeita é que ele estava sob efeito de algum tipo de substância entorpecente, dado seu estado emocional e extrema agressividade, segundo a polícia. Ume morreu após invadir a residência de uma mulher na noite de terça-feira (27), em Ceilândia. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava despido e carregava uma faca e um pedaço de espelho. A suspeita é que ele estava sob efeito de algum tipo de substância entorpecente, dado seu estado emocional e extrema agressividade, segundo a polícia.

A equipe policial recebeu um chamado solicitando apoio para conter o homem, que tentou uma investida contra a moradora. Em um primeiro momento, os militares utilizaram um equipamento de choque.

Ainda segundo a versão dos policiais, após ser algemado, o homem conseguiu se soltar. Nesse momento, foi atingido por um tiro na perna e, mesmo assim, encontrou forças para continuar resistindo. Por fim, acabou contido.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou socorro ao suspeito, mas ele morreu no local. A 15ª Delegacia de Polícia é responsável pela apuração do caso.