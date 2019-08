Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é internado na UTI em Brasília

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. Segundo relatório médico divulgado pelo HFA, Salles, de 44 anos, chegou à unidade com quadro de mal estar na noite dessa terça-feira (27). Ele teria passado passado a madrugada sem intercorrências graves, mas a equipe médica optou pela internação para a realização de exames de rotina.



O hospital divulgará novo boletim às 16h.

Salles participaria esta manhã, às 9h, de uma cerimônia para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha, em Brasília. O evento, que contaria ainda com a participação do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi cancelado.





Aguarde mais informações.