Petrobras: Refinaria Abreu e Lima segue operando normalmente mesmo após vazamento

A Petrobras informa que avançou no trabalho de recolhimento do resíduo oleoso (óleo e água) do vazamento na estação de tratamento de despejos industriais da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco. A refinaria continua operando normalmente, acrescenta a empresa.



De acordo com a estatal, o vazamento detectado na segunda-feira foi controlado no mesmo dia e tem um volume estimado de 5 m3. "O produto vazado encontra-se contido na área interna da refinaria. O trabalho de limpeza está sendo executado com barreiras de contenção preventiva e caminhões a vácuo para recolhimento do produto", informa a companhia em comunicado a o mercado.



A petrolífera informa ainda que as autoridades competentes foram comunicadas e representantes do órgão ambiental estadual seguem acompanhando os trabalhos.