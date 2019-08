Porta-voz diz que governo federal não descarta receber ajuda enviada pelo G-7

O porta-voz afirmou que o governo estudará se é 'possível acatar' a ajuda (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

O porta-voz da, reforçou nesta terça-feira, 27, que o governo não descarta receber ajuda de US$ 20 milhões, equivalente a R$ 83 milhões, oferecida pelos países do G-7.A versão é diferente do que foi dito na segunda-feira, 26, pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao portal de notícias G1, e pela assessoria de imprensa do Planalto, que descartaram usar os recursos. O recuo, no entanto, já havia sido sinalizado pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta terça-feira, quando disse reconsiderar a ajuda caso o presidente da França, Emmanuel Macron, retire "insultos" contra ele.Segundo Rêgo Barros, a condição para receber qualquer ajuda externa é que o Brasil terá "governança total" sobre como será aplicado o recurso.Questionado mais de uma vez se uma das condições para receber ajuda do G7 é a retratação do presidente da França, Rêgo Barros desconversou. "O governo brasileiro está aberto a receber suporte financeiro de organizações e países. O ponto essencial (para aceitar a ajuda) é que este dinheiro terá governança total do povo brasileiro", disse. "Se o G-7 oferecer a ajuda como organismo internacional, e o Brasil entender que é possível acatar, será acatado", reforçou.