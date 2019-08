Bolsonaro está fazendo 'ótimo trabalho' na Amazônia, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro "está trabalhando muito duro nos incêndios da Amazônia e, em todos os aspectos, fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil". No Twitter, Trump ainda acrescentou, após as afirmações, que "não é fácil". O presidente americano disse também que Bolsonaro e o Brasil "têm o apoio total e completo dos EUA". Ele ainda afirmou ter conhecido "bem" o presidente brasileiro durante as tratativas com o Brasil.