Criminosos atiram contra equipes da PM na Avenida Brasil, no Rio

Policiais Militares e criminosos entraram em confronto na tarde deste sábado, 24, na Avenida Brasil, principal via de acesso ao município do Rio de Janeiro.



A Polícia Militar, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) patrulhavam a avenida no sentido centro da cidade, na altura da comunidade Morro do Chaves, quando criminosos atiraram contra as equipes. A partir daí, houve confronto.



Até agora, ninguém foi preso por conta do tiroteio.



Também não há relato de feridos.



A ocorrência foi registrada na 39º Delegacia de Polícia.