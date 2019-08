SP: Estação Consolação recebe feira de adoção de cães e gatos neste domingo

Uma feira de adoção de cães e gatos será realizada na estação Consolação, Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, neste domingo, 25, entre 11h e 16h. Ao todo, 40 animais estarão à espera de um novo lar.



Os interessados em adotar passarão por uma entrevista a fim de verificar se têm condições de cuidar adequadamente do bichinho de estimação, com responsabilidade e carinho.



Na ocasião, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e dar uma contribuição no valor de R$ 100, em dinheiro, para ajudar a cobrir parte dos custos de vermifugação, vacinação e castração feitos pela ONG que resgata os animais.



Quem adotar um pet receberá uma caixa de transporte adequada para levá-lo para casa de metrô e cartilhas com as regras para levar os pets no transporte público. Esse material também será distribuído às terças-feiras e quintas-feiras, até 3 de setembro, a partir das 11h, a quem passar pela estação Consolação.



No dia da feira, haverá um cenário que retrata a parte interna de um vagão e os participantes poderão tirar fotos ao lado de seus novos companheiros de vida.



A ação é parte do evento Pet no Vagão, resultado de uma parceria da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) com a Purina e apoio do Metrô, da CPTM e da EMTU. Nos últimos dois domingos, dias 11 e 18, foram adotados ao todo 39 bichos. Haverá feira de adoção também no dia 1º de setembro.



Transporte de animais



Desde janeiro deste ano, a STM permite o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos trens do Metrô e da CPTM, além dos ônibus intermunicipais e VLT da Baixada Santista gerenciados pela EMTU/SP.



Pelas regras, os animais devem pesar no máximo dez quilos e ser acomodados em caixa de transporte de material impermeável próprio para esse tipo de transporte, fora dos horários de pico, ou seja: das 4h40 às 6h, das 10h às 16h e das 19h até meia-noite.



O animal só pode ser transportado em horários de pico, excepcionalmente, em caso de agendamento de ato cirúrgico, mediante apresentação de solicitação formal assinada pelo médico veterinário.



A STM alerta que o transporte dos pets deve ocorrer sem prejudicar a comodidade dos demais passageiros. É preciso ficar atento à proibição do translado do animal que, por sua ferocidade, peçonha ou saúde, provoque desconforto ou comprometa a segurança do veículo e das pessoas presentes.