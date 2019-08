Bolsonaro: dói ver brasileiros não enxergando campanha contra nossa soberania

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar das queimadas na Amazônia e afirmou em seu Twitter neste sábado que "dói na alma ver brasileiros não enxergando a campanha fabricada contra a nossa soberania na região". Na mesma postagem, há um vídeo com trecho de uma entrevista do General Eduardo Villas Boas, concedida ao jornalista Pedro Bial em setembro de 2017.



Villas Boas conta de uma operação da época em que comandava a Amazônia e foi avisado por um comandante de batalhão que o rei da Noruega estava em uma aldeia indígena. "Há um déficit de soberania", disse o General na entrevista, ressaltando que a Amazônia tem 84% da floresta preservada, enquanto na Europa, somente 0,3%. "Nenhum país europeu tem autoridade para nos ensinar em como tratar do meio ambiente", disse ele na entrevista.