Queimadas na Amazônia: Há atos marcados em 19 capitais e em mais 10 países

Dezenas de manifestações pelo Brasil e em mais dez países estão agendadas para ocorrer a partir desta sexta-feira, 23, em defesa da Amazônia e em protesto contra as políticas de meio ambiente. Os protestos ganharam força ontem, com diversas repercussões internacionais, envolvendo celebridades como Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian e Madonna.



Nesta sexta-feira, manifestações estão previstas para ocorrer em Brasília, Rio, São Paulo, Salvador e Curitiba. Amanhã, entre as capitais, há atos marcados em Manaus, Belém, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia, São Luís, Vitória, Campo Grande, Cuiabá, Palmas, Aracaju, Natal e Maceió.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.