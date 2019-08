Sequestrador ameaça colocar fogo em ônibus, Ponte Rio-Niterói segue interditada

Um homem armado faz passageiros de um ônibus da Viação Galo Branco de reféns na ponte Rio-Niterói por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira, 20, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. As pistas em ambos os sentidos estão totalmente interditadas.



Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Bombeiros cercam o veículo que está parado na altura do Vão Central. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 7h10.



Em entrevista à GloboNews, a porta-voz da PRF, Sheila Sena, afirmou que cinco reféns já foram liberados, sendo três mulheres e dois homens, e 18 seguem dentro do veículo. Um policial está negociando as demais liberações com o sequestrador, que, segundo ela, está ameaçando colocar fogo no veículo.



O homem, que se identificou como policial militar para entrar no ônibus, não fez nenhuma demanda específica para liberar os reféns, de acordo com a porta-voz.



A linha de ônibus 2520D da Viação Galo Branco saiu do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, em direção a Estácio, na região central do Rio.



Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Ponte Rio-Niterói está totalmente interditada nos dois sentidos.



No Facebook, o Centro pediu para que os passageiros que chegam de Niterói utilizem o serviço de barcas para fazer a travessia.