Estudante é morto com tiro na cabeça em assalto a república; três criminosos foram presos

Daniel Bezerra teria tentado atacar os assaltantes com uma faca e foi morto (foto: Reprodução/Facebook)

Daniel era visto como um 'rapaz' reservado e morava na república há cerca de quatro meses (foto: Reprodução/Facebook)

Alecsander de Oliveira Amaral Lima, conhecido como, de 23 anos, foicom umem umana Vila Gomes, na região dode, na madrugada desta segunda-feira, 19., de 20 anos,, de 18 anos, e, de 26 anos, forampor suspeita de participação no, que éno 51º DP (Butantã). A república é próxima da, principal câmpus da), mas anão era aluna da instituição.Osestavam em um(modelo Logan) que havia sidona madrugada anterior de um, vítima de umpor cerca de cinco horas. Quando chegaram à rua Jonas Herculano Aquino, abordaram um farmacêutico de 27 anos que deixava a república (em que residia) por volta da meia noite. O rapaz foi rendido e colocado no porta-malas do próprio veículo, um HB20. "Eu tinha a mania de esperar o carro aquecendo", contou a vítima, que preferiu não divulgar a identidade.Os sequestradores utilizaram o cartão da vítima para gastar cerca de R$ 2 mil em compras, enquanto o veículo era guiado pela mulher. A jornalistas, a vítima relatou ter sidocom. "Foi um coisa de louco."Ele descreve, ainda, que os três envolvidos aparentavam ter usadoe que um dos rapazes e a mulher eram. Nesse meio tempo, também teve o celular roubado, momento em que os criminosos encontraram fotos de armas air soft (de pressão, utilizadas em jogos), que teriam sido confundidas com armas de fogo.Mais de uma hora após o sequestro, os criminosos retornaram para a república supostamente atrás das. No local, estavam cerca de 15 pessoas (parte delas, estudantes). Eleso local,e outros itens de valor, enquanto o refém continuava no porta-malas.Durante a ação, que durou cerca de 10 minutos, os criminosos teriam golpeado Daniel, que ficou ferido na cabeça, segundo testemunhas. Ele chegou a pedira colegas, mas, depois, foi atrás dose teria tentadocom uma, sendo depois atingido por um tiro na cabeça já no. Inicialmente, a polícia havia informado que o rapaz tinha 30 anos.Em seguida, o trio retornou para o HB20 e teria circulado por cerca de 40 minutos até liberar oe, depois, colocarno veículo. "Eles falavam: a culpa é sua,", conta.Segundo o delegado Lupércio Dimov, titular do 51° DP (Butantã), Lais e Cassiel formavam um, sendo que o rapaz já tinhas pelo mesmo distrito policial, por doise um. "Da última vez, a vítima reconheceu os objetos furtados pelo Facebook, porque ele ficava ostentando."Os três envolvidos foram detidos e. Segundo o delegado, todos serão ouvidos e, até quarta-feira, será realizada uma. Ele ressalta que um dos objetivos é entender ae identificar odoSegundo relatos de moradores, Daniel morava há cerca de quatro meses no local e fazia um. O analista de sistemas Thiago Peres, de 31 anos, descreve a vítima como um. "Ouvi tudo (ação do trio). Eu estava agachado, com a cabeça para o chão, olhando para baixo. Quando o Daniel veio pedir ajuda, não consegui nem olhar, mas ele", lembra. "Eu não queria olhar nada, só estava orando para a gente ficar bem", conta.Na, o caso foi recebido com. Os moradores ouvidos pelo jornalrelatam desconhecer caso semelhante na região. ". Às vezes a gente fica aqui, na pizzaria, até a meia noite", conta o microempreendedor Rafael Carvalho, de 40 anos.